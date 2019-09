BrainStorm выступит с концертами в Новокузнецке и Кемерове

СЕГОДНЯ 04:44 2019-09-30T05:18:22+03:00

Самые лучшие за 30 лет композиции BrainSrorm прозвучат для кузбассовцев 10 и 11 октября. Именно в эти дни в Новокузнецке и Кемерове состоятся концерты группы в рамках тура «Музыкальные истории».

BrainStorm - группа, которая на протяжении 30 лет остается популярной и завоевывает все новых поклонников. Их песни звучат на трех языках - латышском, русском и английском, а сама группа из маленькой страны Восточной Европы уже стала мировым явлением, стирая трудности перевода между строк.

В рамках нового тура «Музыкальные истории» группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет. Новое шоу - это концептуальная программа, которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации. В сет-лист концерта вошли песни, впитавшие историю группы. Так, Lidmaš nas - главный хит юных BrainStorm, My Star вышла в финал «Евровидения», а May Be изменила весь интернациональный ход группы. «Ветер», «Выходные», Colder, Thunder without Rain, «Ты не один», «Контакты» - группа выберет самые знаковые для себя композиции, как любимые, так и премьерные для публики.

Концерт в Новокузнецке состоится 10 октября, а в Кемерове - 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU