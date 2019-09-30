Из-за долгов кузбасское предприятие лишилось БелАЗа, экскаваторов и четырех тонн угля
Всего 10 дней есть у угольного предприятия для того, чтобы погасить долги по налогам. Иначе оно может лишиться БелАЗа и двух экскаваторов.
За долги по налогам судебные приставы арестовали у кузбасского угольного предприятия БелАЗ, два экскаватора и 4,2 тонны угля. В общей сложности стоимость арестованного имущества составила 88 миллионов рублей. А вот сумма долга по налогам достигла 347 миллионов рублей. Ранее приставы уже наведывались к угольщикам и ознакомили их со сроками добровольного погашения долга. Однако даже после этого деньги не были выплачены.
Теперь у должника-организации арестовано имущество на общую сумму 88 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. У компании есть всего 10 дней на оплату долга, иначе имущество будет передано на реализацию, а в отношении организации будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU