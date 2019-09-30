Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе
Автомобилист врезался в дорожный каток, который находился на обочине автодороги в Кузбассе. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 28-ом километре автодороги «Кемерово-Промышленная» на территории Топкинского района в шестом часу вечера.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с дорожным катком, - прокомментировали обстоятельства ДТП в отделе пропаганды областной ГИБДД.
К счастью, пострадавших при столкновении нет, а в результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Сам автолюбитель на момент аварии был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU