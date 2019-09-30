2019-09-30T06:33:23+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе

ДТП произошло вечером 29 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Автомобилист врезался в дорожный каток, который находился на обочине автодороги в Кузбассе. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 28-ом километре автодороги «Кемерово-Промышленная» на территории Топкинского района в шестом часу вечера.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с дорожным катком, - прокомментировали обстоятельства ДТП в отделе пропаганды областной ГИБДД.

К счастью, пострадавших при столкновении нет, а в результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Сам автолюбитель на момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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