СЕГОДНЯ 06:33 2019-09-30T06:33:23+03:00

Легковушка врезалась в дорожный каток на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

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Автомобилист врезался в дорожный каток, который находился на обочине автодороги в Кузбассе. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 28-ом километре автодороги «Кемерово-Промышленная» на территории Топкинского района в шестом часу вечера.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с дорожным катком, - прокомментировали обстоятельства ДТП в отделе пропаганды областной ГИБДД.

К счастью, пострадавших при столкновении нет, а в результате ДТП был причинен только материальный ущерб. Сам автолюбитель на момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU