Частная пилорама сгорела ночью в Кузбассе
Минувшей ночью огонь уничтожил частную пилораму в поселке Степной Беловского района. 11 пожарных более получаса боролись с огнем.
Сообщение о том, что на улице Центральной поселка Степной в Беловском районе случился пожар, поступило на пульт диспетчера в 5.32. На место незамедлительно выдвинулись 11 человек и две единицы техники.
- К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горели крыша и стены дощатого здания частной пилорамы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши и стены внутри и снаружи на общей площади 60 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU