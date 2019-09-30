2019-09-30T07:41:01+03:00
Происшествия

Частная пилорама сгорела ночью в Кузбассе

Пожар произошел в Беловском районе в пять утра
Екатерина РОМАНОВА
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Частная пилорама сгорела ночью в КузбассеЧастная пилорама сгорела ночью в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью огонь уничтожил частную пилораму в поселке Степной Беловского района. 11 пожарных более получаса боролись с огнем.

Сообщение о том, что на улице Центральной поселка Степной в Беловском районе случился пожар, поступило на пульт диспетчера в 5.32. На место незамедлительно выдвинулись 11 человек и две единицы техники.

- К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горели крыша и стены дощатого здания частной пилорамы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши и стены внутри и снаружи на общей площади 60 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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