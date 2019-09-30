2019-09-30T08:27:41+03:00
Происшествия

В Кузбассе из-за печки загорелся частный дом

Огонь уничтожил веранду
ЯНА ПОПОВА
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В Кузбассе из-за печки загорелся частный дом. ФОТО? ГУ МЧС России по Кемеровской области.В Кузбассе из-за печки загорелся частный дом. ФОТО? ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В Кузбассе из-за нарушений правил эксплуатации печи загорелся частный дом. Веранда сгорела полностью.

В Новокузнецке загорелся частный дом, расположенный на улице Амурская. На место происшествия выехали пятнадцать специалистов и четыре единицы техники. Пожарные прибыли через несколько минут после получения вызова.

– Когда спасатели оказались на месте, крыши стайки, дома и веранды были объяты пламенем. Пожар удалось локализовать за считанные минуты, а потушить – через восемь минут после сужения ореола возгорания. Общая площадь пожара – 68 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей, – комментируют в МЧС по Кемеровской области.

Отметим, во время происшествия никто из жильцов не пострадал. Однако зданиям был нанесен серьезный ущерб: сгорела обрешетка крыши дома и прогорело потолочное перекрытие, а веранда была уничтожена огнем полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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