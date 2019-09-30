2019-09-30T09:35:03+03:00
Общество

В Кузбассе семейные стартаперы получат до полумиллиона рублей

Средства пойдут на развитие бизнеса
ЯНА ПОПОВА
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В Кузбассе семейные стартаперы получат до полумиллиона рублей. ФОТО: АКОВ Кузбассе семейные стартаперы получат до полумиллиона рублей. ФОТО: АКО
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В Кузбассе стартаперам, решившим развить семейный бизнес, буду выплачивать до полумиллиона рублей. Средства пойдут на развития своего дела.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с бизнесменами региона обсудил способы поддержки начинающих предпринимателей. Одно из интересных решений – гранты для семейного бизнеса.

– Стартаперы будут получать на организацию семейного предприятия до 150 тысяч рублей. Если дело пойдет, на дальнейшее развитие они смогут получить еще до 350 тысяч рублей. Всем участникам программы помогут с оформлением документов, также они пройдут обучение основам ведения бизнеса. Мера начнет действовать с 1 января 2020 года, – пишут на своей странице в социальной сети Сергей Цивилев.

Отметим, в Кемеровской области плохо развит малый и средний бизнес. Так в этой сфере занято всего 206 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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