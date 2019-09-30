Королева гопников из Кемерова выступит на международном бизнес-форуме

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-30T10:55:06+03:00

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Кемеровская блогерша Анастасия Созоник выступит на одной сцене вместе со Шварценеггером. Она стала одним из спикером международного бизнес-события Synergy Global Forum.

Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети. Организаторы форума представляют Анастасия Созоник как одного из самых популярных инстаблогеров, основателя проекта «Охудительная перезагрузка», директора благотворительного фонда «Спасите жизнь» и начинающую певицу. Так для участников события она проведет лекцию на тему «Как изменить свою жизнь, помогая другим».

Кроме Анастасии Созоник, на форуме выступят Хабиб Нурмагомедов, Аманда Черни, Рэнди Цукерберг, Софико Шеварнадзе, Николай Цискаридзе, Илья Авербух, Артём Дзюба и многие другие. Хедлайнером же события станет легенда голливудского кинематографа и губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

Презентация спикера. ФОТО: скриншот synergyglobal.ru/

Synergy Global Forum – это масштабное событие международного уровня. Ежегодно на форум приезжают предприниматели, топ-менеджеры, деятели искусства, спорта, журналистики и других творческих сфер. В этом году мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге с 4 по 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU