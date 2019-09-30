СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-30T15:04:45+03:00

Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове откроют в начале октября. ФОТО: Instagram/megakino42

Об этом владельцы сообщили на своей странице в социальной сети

Изменить размер текста: A A

Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к открытию. Уже в начале октября он сможет принять первых зрителей.

В обновленном зале кемеровчане и гости города смогут посмотреть сразу две премьеры этой недели: американо-китайский мультфильм «Эверест» и драму Тодда Филлипса «Джокер», покорившую сердца последнего Венецианского кинофестиваля.

«Мы рады сообщить вам, что 5 октября состоится торжественное открытие кинотеатра «Юбилейный»! В 14.00 состоится грандиозный праздник для детей и взрослых», - пишут владельцы.

Гостей праздничного открытия будут встречать ростовые фигуры героев кино и сказок. Кроме того, для них приготовлены конкурсы, мастер-классы, многочисленные призы и подарки, а кому-то из участников достанется главный приз - годовой абонемент в кинотеатр.

Напомним, кинотеатр «Юбилейный» был закрыт на ремонт в январе прошлого года. В нем заменили техническое оборудование и сделали капитальный ремонт здания.

ИСТОЧНИК KP.RU