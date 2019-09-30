Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове откроют в начале октября
Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к открытию. Уже в начале октября он сможет принять первых зрителей.
В обновленном зале кемеровчане и гости города смогут посмотреть сразу две премьеры этой недели: американо-китайский мультфильм «Эверест» и драму Тодда Филлипса «Джокер», покорившую сердца последнего Венецианского кинофестиваля.
«Мы рады сообщить вам, что 5 октября состоится торжественное открытие кинотеатра «Юбилейный»! В 14.00 состоится грандиозный праздник для детей и взрослых», - пишут владельцы.
Гостей праздничного открытия будут встречать ростовые фигуры героев кино и сказок. Кроме того, для них приготовлены конкурсы, мастер-классы, многочисленные призы и подарки, а кому-то из участников достанется главный приз - годовой абонемент в кинотеатр.
Напомним, кинотеатр «Юбилейный» был закрыт на ремонт в январе прошлого года. В нем заменили техническое оборудование и сделали капитальный ремонт здания.
ИСТОЧНИК KP.RU