2019-09-30T15:04:45+03:00
Общество

Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове откроют в начале октября

Об этом владельцы сообщили на своей странице в социальной сети
ЯНА ПОПОВА
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Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове откроют в начале октября. ФОТО: Instagram/megakino42Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове откроют в начале октября. ФОТО: Instagram/megakino42
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Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к открытию. Уже в начале октября он сможет принять первых зрителей.

В обновленном зале кемеровчане и гости города смогут посмотреть сразу две премьеры этой недели: американо-китайский мультфильм «Эверест» и драму Тодда Филлипса «Джокер», покорившую сердца последнего Венецианского кинофестиваля.

«Мы рады сообщить вам, что 5 октября состоится торжественное открытие кинотеатра «Юбилейный»! В 14.00 состоится грандиозный праздник для детей и взрослых», - пишут владельцы.

Гостей праздничного открытия будут встречать ростовые фигуры героев кино и сказок. Кроме того, для них приготовлены конкурсы, мастер-классы, многочисленные призы и подарки, а кому-то из участников достанется главный приз - годовой абонемент в кинотеатр.

Напомним, кинотеатр «Юбилейный» был закрыт на ремонт в январе прошлого года. В нем заменили техническое оборудование и сделали капитальный ремонт здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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