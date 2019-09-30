Сотрудники кемеровского аэропорта будут отстреливать тетеревов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-30T12:37:35+03:00

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Кемеровский аэропорт получил разрешение на отстрел тетеревов, которые поселились на его территории. Птицы могут стать причиной крупной аварии.

Летом сотрудники кемеровского международного аэропорта имени Леонова обратились в областной департамент по охране объектов животного мира. Они сообщили о появлении тетеревов в районе аэродрома. Ведомство выдало разрешение на отстрел десяти птичек.

«Тетерева могут стать причиной возникновения угрозы безопасности полетов воздушных судов, жизни и здоровью пассажиров. Отстрел разрешить до 30 сентября», - говорилось в ответном письме департамента.

Отметим, кемеровский аэропорт не в первый раз обращается с подобной просьбой. До этого воздушная гавань получала разрешение на отстрел дважды: весной прошлого года - десять особей и осенью прошлого года - двадцать особей. Сообщалось, что причина появления пернатых - прекращение использования потравленного зерна. А площадка аэродрома просто стала удобным местом для размножения, ведь здесь их никто не тревожит.

ИСТОЧНИК KP.RU