Сотрудники кемеровского аэропорта будут отстреливать тетеревов
Кемеровский аэропорт получил разрешение на отстрел тетеревов, которые поселились на его территории. Птицы могут стать причиной крупной аварии.
Летом сотрудники кемеровского международного аэропорта имени Леонова обратились в областной департамент по охране объектов животного мира. Они сообщили о появлении тетеревов в районе аэродрома. Ведомство выдало разрешение на отстрел десяти птичек.
«Тетерева могут стать причиной возникновения угрозы безопасности полетов воздушных судов, жизни и здоровью пассажиров. Отстрел разрешить до 30 сентября», - говорилось в ответном письме департамента.
Отметим, кемеровский аэропорт не в первый раз обращается с подобной просьбой. До этого воздушная гавань получала разрешение на отстрел дважды: весной прошлого года - десять особей и осенью прошлого года - двадцать особей. Сообщалось, что причина появления пернатых - прекращение использования потравленного зерна. А площадка аэродрома просто стала удобным местом для размножения, ведь здесь их никто не тревожит.
ИСТОЧНИК KP.RU