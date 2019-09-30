Россельхозбанк в Кузбассе выдал первые займы по упрощенной программе кредитования фермеров

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-30T11:53:18+03:00

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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приступил к реализации нового продукта «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5 процентов годовых. Решение принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. В Кузбассе первый кредит по новой программе получило КФХ Александра Андриянова из Беловского района. Основное направление деятельности хозяйства — растениеводство.

«В РСХБ обслуживаюсь с 2002 года, - рассказывает предприниматель. – Три импортных комбайна, посевной комплекс, американский трактор New Holland, самоходная косилка MACDON М150, два трактора «Кировец», три грузовика «КамАЗ», плюс более мелкое оборудование - по факту весь парк техники, что у меня есть, я смог приобрести благодаря кредитной поддержке Россельхозбанка и государственным субсидиям для предприятий АПК. Раньше ставки были выше, а сейчас я оформляю льготные кредиты под 5 процентов. Что касается самого банка – он менялся на моих глазах. В отделении в Белове бываю часто и всегда отмечаю внимательное отношение и готовность помочь клиенту».

«Банк уделяет особое внимание поддержке малых форм хозяйствования, так как это играет важную роль для развития сельских территорий, обеспечения занятости населения. Банк запустил новый продукт — «Микро АПК», который можно получить максимально быстро», — отметил директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Станислав Домбровский.