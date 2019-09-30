СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-30T12:48:20+03:00

На кузбасской автомагистрали вводятся ограничения по скорости. ФОТО пресс-служба АКО

На одном из участков автомагистрали максимально разрешенной будет скорость 110 километров в час

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Временное ограничение скорости на одном из участков автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий будет введено с 1 октября.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, уже со вторника, 1 октября, на участке автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, с 7-го по 68-й километр будет действовать временное ограничение скорости. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД не рекомендуют превышать скорость в 110 километров в час.

- Водителям следует внимательно следить за табло со знаками ограничения скорости с переменной информацией, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU