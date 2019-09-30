РСХБ стал первым банком, начавшим реализацию программы повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-30T12:41:43+03:00

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Россельхозбанк выдал первый кредит в рамках программы повышения конкурентоспособности АПК. Заемщиком стал крупнейший отечественный производитель подсолнечного масла ООО «МЭЗ Юг Руси». С целью реализации программы было подписано соглашение между предприятием, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Ростовской области.

Группа компаний «Юг Руси» основана в 1992 году. Основной продукт холдинга – подсолнечное масло, по производству которого «Юг Руси» лидирует в России и поставляет его в десятки стран мира. «Юг Руси» владеет 8 маслозаводами общей мощностью переработки порядка семи тысяч тонн семян подсолнечника в сутки. Подписанное соглашение позволит увеличить объем производства и реализации масложировой продукции более чем на 25 процентов за период 2019-2024 гг.

«В рамках льготного кредитования «Юг Руси» берет на себя обязательства по увеличению объемов производства. На наш взгляд, это ответственной подход со стороны компании и пример результативного объединения усилий бизнеса, государства и банковского сектора», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.