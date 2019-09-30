СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-30T13:14:34+03:00

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В Кузбассе начали искать браконьеров при помощи беспилотников. Летательный аппарат уже опробовали.

-Беспилотный летательный аппарат специалисты уже опробовали в ходе рейда, который прошел в Топкинском районе в прошедшие выходные дни. Уверен, что новые технологии будут помогать в борьбе с браконьерством на территории области, – сказал начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.

В ведомстве рассказали, что с начала осенней охоты к ответственности уже привлекли 99 человек, ими были незаконно добыты 11 животных – девять уток, бобр и заяц. Животному фонду причинен ущерб на сумму 56,7 тысячи рублей.

За минувшую неделю сотрудники департамента, Росгвардии и ГИБДД провели 74 рейда и выявили 34 нарушителя. Им грозит штраф до 4000 рублей, конфискация орудий охоты и лишение права на охоту до двух лет.

Если говорить о нарушениях, то чаще всего ведется охота без документов. Также часто люди передвигаются по охотничьим угодьям на транспорте с расчехленным или заряженным ружьем.

ИСТОЧНИК KP.RU