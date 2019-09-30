Вложения в субординированные облигации Россельхозбанка принесли инвесторам не менее 9 процентов годовых

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-30T13:38:13+03:00

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Стоимость облигаций АО «Россельхозбанк» серий 01Т1 и 09Т1 вернулась к номинальному значению. По состоянию на 13 сентября ценные бумаги торгуются на Московской Бирже по цене около 990 рублей (99 процентов от номинала). До апреля 2028 года банк дважды в год будет выплачивать владельцам этих облигаций купонный доход из расчета 9 процентов годовых. После этого срока эмитент либо погашает облигации с выплатой владельцу суммы номинала и последнего купонного дохода, либо продлевает их обращение уже с новой ставкой купона.

В начале года облигации на бирже продавались ниже 900 рублей, а минимальная цена была зафиксирована 26 декабря 2018 года - 825,1 рубля. Краткосрочное падение стоимости облигаций главным образом было связано с изменившейся внешнеполитической ситуацией и ожиданиями новых ограничительных мер США против ведущих российских банков и суверенного долга РФ. При этом инвесторы в течение 2018-19 годов смогли заработать больше, чем на банковском вкладе за тот же период - не менее 9 процентов годовых.