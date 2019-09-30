В Кузбассе отмечают День уважения старшего поколения

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-30T15:41:28+03:00

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В Кузбассе проходят праздничные мероприятия по случаю Дня уважения старшего поколения, который отмечается 1 октября. Всего запланировано около 900 событий - торжественные собрания, встречи, концерты. Ожидается, что в них примет участие около 54 тысяч человек.

Например, в Кемерове по случаю праздника провели I областной форум серебряных волонтеров. На нем встретились участники волонтерского движения в возрасте старше 55 лет, представители добровольческих объединений Кузбасса, волонтерских центров и организаций, которые реализуют проекты в сфере развития серебряного добровольчества, а также те, кто только хочет стать волонтером. Большой интерес у кемеровчан вызвал «Арбат на Весенней». Здесь на 11 площадках горожане старшего поколения пели и танцевали, делились мастерством, проводили мастер-классы, соревновались в игре на музыкальных инструментах, разыгрывали беспроигрышную лотерею, сражались в шашки и шахматы, обращались за консультациями к специалистам социальной защиты населения, дегустировали кашу из полевой кухни

В Новокузнецке сотрудники соцзащиты населения провели праздник «Вечно молодые сердце и душа» для членов Совета ветеранов Новоильинского района. В программе были конкурсы, дегустация варенья и театральное представление.

Праздничные мероприятия проходят во всех городах и районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU