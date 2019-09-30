2019-09-30T15:43:06+03:00
Общество

Кузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зиме

Все ремонтные работы должны быть завершены до конца октября
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зиме.ФОТО: Пресс-служба АКОКузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зиме.ФОТО: Пресс-служба АКО
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Кузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зимнему периоду. Все ремонтные работы должны быть завершены до конца октября.

Еще весной транспортные предприятия разработали программы по ремонту производственных помещений и пассажирского транспорта, рассказал начальник областного департамента транспорта Сергей Рубан.

Транспорт перед работой в суровых сибирских условиях ремонтируют, утепляют каркас, окна и двери, проводят ревизию систем отопления салона и предпусковых жидкостных подогревателей двигателя, проверяют электрооборудование и генераторы.

- Необходимо сделать транспорт не только теплым и комфортным, но и безопасным. Поэтому в обязательном порядке проводится закуп и замена шин, приобретаются технические жидкости и зимнее топливо, - отметил Сергей Рубан.

Он добавил, что работы еще ведутся и должны быть закончены к концу октября. Однако уже сейчас есть территории, где готовность транспорта составляет более 95 процентов.

Напомним, что маршрутная сеть Кузбасса насчитывает 3018 автобусов, 220 трамваев и 164 троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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