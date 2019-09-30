Бездомные собаки застряли на Кемеровском острове
В Кемерове на острове застряли бездомные собаки. Животных заметили местные жители, прогуливающиеся по набережной.
Информация о попавших в беду собаках появилась в одном из городских пабликов в социальной сети. Местные жители рассказывали, что видели животных без ошейников на острове, который расположен на реке Томи.
«На острове возле горсада собаки лают, не могут выбраться. У кого есть лодка, давайте спасем», - призвал мужчина.
Скорее всего, животные попали на остров еще летом, когда с берега на него можно было перейти по понтонному мосту. Однако 9 сентября городские службы убрали его, и собаки оказались в ловушке.
Помочь животным может Кемеровская служба спасения. Если вы слышали лай собак или видели животных, находящихся на острове, позвоните по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU