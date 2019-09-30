Бездомные собаки застряли на Кемеровском острове

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-30T15:44:42+03:00

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В Кемерове на острове застряли бездомные собаки. Животных заметили местные жители, прогуливающиеся по набережной.

Информация о попавших в беду собаках появилась в одном из городских пабликов в социальной сети. Местные жители рассказывали, что видели животных без ошейников на острове, который расположен на реке Томи.

«На острове возле горсада собаки лают, не могут выбраться. У кого есть лодка, давайте спасем», - призвал мужчина.

Скорее всего, животные попали на остров еще летом, когда с берега на него можно было перейти по понтонному мосту. Однако 9 сентября городские службы убрали его, и собаки оказались в ловушке.

Помочь животным может Кемеровская служба спасения. Если вы слышали лай собак или видели животных, находящихся на острове, позвоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU