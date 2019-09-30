2019-09-30T15:46:09+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса ограбила дом попавшей в больницу подруги

Вместе с подельниками она украла бытовую технику и посуду
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Жительница Кузбасса ограбила дом попавшей в больницу подругиЖительница Кузбасса ограбила дом попавшей в больницу подругиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе женщина ограбила дом подруги, которая находилась в больнице. Вместе с тремя знакомыми она вынесла бытовую технику и посуду.

В отделение полиции Прокопьевска обратился местный житель. Он рассказал, что частный дом его дочери ограбили. Сама девушка не может заявить о происшествии, так как находится в больнице. Неизвестные вынесли из жилища бытовую технику и посуду.

Выяснилось, что в ограблении участвовали четверо жителей Прокопьевска: двое мужчин и две женщины, проживающие в этом же районе. Инициатор преступления - 31-летняя подруга потерпевшей. Сразу после того, как хозяйку дома госпитализировали, злоумышленница подговорила знакомых ограбить дом. Пока она следила за обстановкой, мужчины вытащили крупногабаритную технику через взломанное окно. Через несколько минут после совершения преступления организатор нашла покупателей на бытовую технику подруги.

- В настоящее время следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Похищенную технику полицейские изъяли и вернули законной владелице, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростков из Кузбасса заметили за опасными играми
Сгубило хвастовство: двое воришек из Кузбасса выдали громкие разговоры
Бездомные собаки застряли на Кемеровском острове
Кузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зиме
В Кузбассе отмечают День уважения старшего поколения
Вложения в субординированные облигации Россельхозбанка принесли инвесторам не менее 9 процентов годовых
В Кузбассе начали искать браконьеров при помощи беспилотников
Кузбасские подростки вместе с взрослым подельником ограбили два дома
РСХБ стал первым банком, начавшим реализацию программы повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей
В Кузбассе замначальника вагонного депо подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей
На кузбасской автомагистрали вводятся ограничения по скорости
Россельхозбанк в Кузбассе выдал первые займы по упрощенной программе кредитования фермеров
Найди леопарда: кузбассовцы пытаются решить фотозагадку из интернета
Сотрудники кемеровского аэропорта будут отстреливать тетеревов
Администрации Кемерова выписали штраф из-за плохих дорог