Жительница Кузбасса ограбила дом попавшей в больницу подруги

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-30T15:46:09+03:00

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В Кузбассе женщина ограбила дом подруги, которая находилась в больнице. Вместе с тремя знакомыми она вынесла бытовую технику и посуду.

В отделение полиции Прокопьевска обратился местный житель. Он рассказал, что частный дом его дочери ограбили. Сама девушка не может заявить о происшествии, так как находится в больнице. Неизвестные вынесли из жилища бытовую технику и посуду.

Выяснилось, что в ограблении участвовали четверо жителей Прокопьевска: двое мужчин и две женщины, проживающие в этом же районе. Инициатор преступления - 31-летняя подруга потерпевшей. Сразу после того, как хозяйку дома госпитализировали, злоумышленница подговорила знакомых ограбить дом. Пока она следила за обстановкой, мужчины вытащили крупногабаритную технику через взломанное окно. Через несколько минут после совершения преступления организатор нашла покупателей на бытовую технику подруги.

- В настоящее время следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Похищенную технику полицейские изъяли и вернули законной владелице, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU