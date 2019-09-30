2019-09-30T15:47:54+03:00
Происшествия

Сгубило хвастовство: двое воришек из Кузбасса выдали громкие разговоры

Они обсуждали совершенную кражу на парковке возле обворованного магазина
ЯНА ПОПОВА
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Сгубило хвастовство: двое воришек из Кузбасса выдали громкие разговорыСгубило хвастовство: двое воришек из Кузбасса выдали громкие разговорыФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе полицейские поймали магазинных воришек благодаря их хвастовству. После кражи мужчины показывали друг другу украденное на парковке, расположенной рядом с местом преступления.

В отдел полиции Новокузнецка обратились сотрудники магазина цифровой техники. Они рассказали, что, возвращаясь с обеденного перерыва, услышали, как на парковке молодой человек хвалится своему приятелю тем, что украл из торгового зала дорогостоящий гаджет. Продавцы остановили мужчин, отвели в служебное помещение, где те оставались до прибытия сотрудников полиции.

Воришки совершили кражу при помощи специального непрозрачного пакета, обтянутого материалом, позволяющим проносить похищенное через антикражные ворота. При обыске в пакете у одного из мужчин обнаружили веб-камеру стоимостью более 10 тысяч рублей, у второго – портативную акустическую систему.

– Дознавателем отдела полиции Новокузнецка в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до двух лет лишения свободы, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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