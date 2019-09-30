Подростков из Кузбасса заметили за опасными играми

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-30T16:30:25+03:00

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В Кузбассе местная жительница опубликовала в сети фотографию подростков, расположившихся в кустах. По мнению женщины, дети могли заниматься опасным для их здоровья занятием.

В Междуреченске местная жительница опубликовала в одном из городских пабликов видеозапись. На кадрах видно, что подростки, которые расположились на траве за одной из автозаправок, держат в руках полиэтиленовые пакеты. Есть в них что-либо или они пусты, неизвестно. Однако автор поста предположила, что там может находиться опасное вещество.

– Родители этих детей должны внимательно проследить за ними, так как ребята целый день за заправочной станцией на пересечении Весенняя – Кузнецкая. Бегают с мешочками, дышат в них, скорее всего, какой-то химией, возможно, мешочки пустые и дети просто придуриваются, это уже сами родители выяснять будут. Делают они это не впервые, возможно, прогуливают уроки, – рассказывает горожанка.

Пользователи предположили, что подростки дышат парами бензина, который негативно влияет на здоровье, но имеет наркотический эффект. Однако разглядеть, кто именно изображен на видео, будет проблематично: даже при максимальной увеличении опознать детей практически невозможно.

Отметим, если вы стали свидетелем опасных игр подростков, обратитесь в полицию с соответствующим заявлением. При возможности, зафиксируйте свидетельства – сделайте фото или видео на ваш мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU