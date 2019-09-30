«Скажите им, что я здесь!»: вежливое пианино очаровало кемеровчан

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-30T17:54:30+03:00

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Под мостом через реку Томь появилось пианино. Заботливо укутанное полиэтиленовой пленкой, оно ждет новых хозяев. А о самых дружелюбных намерениях сообщает записка, приклеенная к инструменту.

Как именно пианино оказалось под мостом, кто его туда привез и в каком сейчас состоянии находится инструмент, неизвестно. По крайней мере, так написано в записке.

«Возможно, я уже расстроилось из-за отсутствия внимания к своей персоне. Если вы знаете человека, который сможет меня настроить, или людей, которым я могу быть полезно, скажите им, что я здесь!» - гласит записка.

Большинство горожан прониклись теплыми чувствами в отношении инструмента и даже готовы взять его к себе домой. А некоторые отметили, что было бы неплохо перенести пианино под навес и настроить. Чтобы в городе появилось собственное уличное пианино.

ИСТОЧНИК KP.RU