«Скажите им, что я здесь!»: вежливое пианино очаровало кемеровчан
Под мостом через реку Томь появилось пианино. Заботливо укутанное полиэтиленовой пленкой, оно ждет новых хозяев. А о самых дружелюбных намерениях сообщает записка, приклеенная к инструменту.
Как именно пианино оказалось под мостом, кто его туда привез и в каком сейчас состоянии находится инструмент, неизвестно. По крайней мере, так написано в записке.
«Возможно, я уже расстроилось из-за отсутствия внимания к своей персоне. Если вы знаете человека, который сможет меня настроить, или людей, которым я могу быть полезно, скажите им, что я здесь!» - гласит записка.
Большинство горожан прониклись теплыми чувствами в отношении инструмента и даже готовы взять его к себе домой. А некоторые отметили, что было бы неплохо перенести пианино под навес и настроить. Чтобы в городе появилось собственное уличное пианино.
ИСТОЧНИК KP.RU