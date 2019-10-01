Кузбассовец подделал документы ради получения ипотеки в 2 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 03:21 2019-10-01T03:21:37+03:00

Теперь он может отправиться в тюрьму на шесть лет

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Житель Кузбасса подделал документы о своих доходах ради получения кредита в два миллиона рублей. Теперь он может отправиться в тюрьму на шесть лет.

В полицию Междуреченска обратились представители одного из крупных банков. Они рассказали, что клиент, оформляя ипотеку на сумму 2 миллиона рублей, предоставил поддельные документы о своем трудоустройстве и получаемом доходе.

Сам мужчина пояснил, что ипотеку попросил оформить его знакомый, который обязался выплачивать долг самостоятельно. За сделку он получил 100 тысяч рублей вознаграждения.

– В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, следователем полиции в отношении организатора преступления возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU