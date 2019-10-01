Кареглазого мужчину с красным ведром разыскивают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:44 2019-10-01T03:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 45-летнего Владимир Яшина. 28 сентября он ушел в лес, и с тех пор его никто не видел.

Владимир Яшин – 45-летний житель села Косогорово Яшкинского района Кемеровской области. 28 сентября он ушел в лес. С тех пор мужчину никто не видел, а о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки, коричневую шапку.

С собой у мужчины было красное ведро.

Если вы готовы оказать содействие в розыске или владеете информацией о местонахождении Владимира Яшина, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU