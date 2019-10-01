Кузбассовцам предлагают усыновить питомцев
Как быть, если вам так хочется, чтобы был собственный енот, лошадь или лисичка, но держать дома таких животных не позволяют условия или нет времени на уход за ними? Все просто: надо взять под опеку питомца из «Томской писаницы».
Питомцев в заповеднике «Томская писаница» немало: здесь их любят, о них заботятся, их кормят, с ними играют, уделяют внимание. Однако на содержание животных, на лакомства и игрушки нужны средства. И здесь нее обойтись без опекунов.
Каждый человек или организация может выбрать себе одного из питомцев и оказывать ему финансовую поддержку. Средства используются на корма и лакомства, игрушки и улучшение условий содержания опекаемых животных. Как самому стать опекуном? Очень просто: выбрать питомца, одну из программ и связаться с музеем-заповедником. Помимо осознания, что вы творите добро, вы получаете уверенность, что в заповеднике вас ждет усыновленный енот или лисица. Кроме того, вам, как опекуну положены различные бонусы, которые действуют на территории музея-заповедника.
Подробнее о проекте «Усынови питомца» можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU