Кузбассовцам предлагают усыновить питомцев

СЕГОДНЯ 04:43 2019-10-01T04:43:36+03:00

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Как быть, если вам так хочется, чтобы был собственный енот, лошадь или лисичка, но держать дома таких животных не позволяют условия или нет времени на уход за ними? Все просто: надо взять под опеку питомца из «Томской писаницы».

Питомцев в заповеднике «Томская писаница» немало: здесь их любят, о них заботятся, их кормят, с ними играют, уделяют внимание. Однако на содержание животных, на лакомства и игрушки нужны средства. И здесь нее обойтись без опекунов.

Каждый человек или организация может выбрать себе одного из питомцев и оказывать ему финансовую поддержку. Средства используются на корма и лакомства, игрушки и улучшение условий содержания опекаемых животных. Как самому стать опекуном? Очень просто: выбрать питомца, одну из программ и связаться с музеем-заповедником. Помимо осознания, что вы творите добро, вы получаете уверенность, что в заповеднике вас ждет усыновленный енот или лисица. Кроме того, вам, как опекуну положены различные бонусы, которые действуют на территории музея-заповедника.

Подробнее о проекте «Усынови питомца» можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU