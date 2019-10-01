Легковой автомобиль в кузбасском городе пострадал из-за мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-01T08:18:07+03:00

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Ночью 1 октября в Междуреченске произошел пожар, уничтоживший пластиковые мусорные контейнеры. Кроме того, огонь повредил легковой автомобиль, припаркованный неподалеку.

Сигнал о том, что горят мусорные контейнеры возле одного из домов на проспекте Октябрьском, поступил на пульт диспетчера в 4.08. На место тут же выдвинулись две единицы техники и пять пожарных. Когда они прибыли на место, два контейнера сгорели, мусор горел открытым пламенем и создавал серьезную угрозу уничтожить припаркованный рядом автомобиль.

- В результате пожара два контейнера сгорели полностью. У автомобиля же от высокой температуры частично оплавилось лакокрасочное покрытие, пострадали фары, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU