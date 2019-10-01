Скорый поезд до Москвы будет ходить через Новокузнецк и Междуреченск

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-01T08:21:44+03:00

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В декабре РЖД запускает новый железнодорожный маршрут. Скорый поезд № 77/78 будет курсировать между Абаканом и Москвой, при этом он будет проходить через Междуреченск и Новокузнецк.

В первый рейс скорый поезд отправится из Абакана 8 декабря в 21.15 по местному времени. В столицу он прибудет 11 декабря в 16.58. В общей сложности поезд пробудет в дороге чуть менее трех суток. Маршрут пройдет через Междуреченск, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Екатеринбург и Пермь. Состав сформирован из плацкартных и купейных вагонов, имеются также места для маломобильных граждан. Билеты на этот рейс уже можно приобрести.

К слову, поезд № 77/78 на три часа быстрее поезда № 67/68, который тоже следует из Абакана в Москву, однако его маршрут лежит через Ачинск.

ИСТОЧНИК KP.RU