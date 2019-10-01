Попилили трубопровод: трое кемеровчан срезали 16 метров трубы

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-01T10:21:27+03:00

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Трое кемеровчан ножовкой распилили 16 метров трубопровода. Они хотели сдать трубу в металлолом, но теперь им придется предстать перед судом.

Председатель дачного кооператива во время обхода территории обратил внимание на трех незнакомцев: они пытались срезать трубопровод центральной магистрали при помощи ножовки. Мужчина потребовал прекратить портить имущество, однако незнакомцы проигнорировали его. Тогда председатель нажал тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место ЧП прибыли бойцы Росгвардии.

Гвардейцы задержали двух 30-летних жителей и их 33-летнего приятеля. К тому времени мужчины распили ножовкой 16 метров трубопровода. Позже они признались, что планировали вывезти демонтированную магистраль на легковом автомобиле и сдать в пункт приема металлолома. Однако вместо этого им пришлось отправиться в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU