2019-10-01T10:21:27+03:00
Происшествия

Попилили трубопровод: трое кемеровчан срезали 16 метров трубы

Довести начатое до конца им не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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Попилили трубопровод: трое кемеровчан срезали 16 метров трубыПопилили трубопровод: трое кемеровчан срезали 16 метров трубыФото: Екатерина РОМАНОВА
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Трое кемеровчан ножовкой распилили 16 метров трубопровода. Они хотели сдать трубу в металлолом, но теперь им придется предстать перед судом.

Председатель дачного кооператива во время обхода территории обратил внимание на трех незнакомцев: они пытались срезать трубопровод центральной магистрали при помощи ножовки. Мужчина потребовал прекратить портить имущество, однако незнакомцы проигнорировали его. Тогда председатель нажал тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место ЧП прибыли бойцы Росгвардии.

Гвардейцы задержали двух 30-летних жителей и их 33-летнего приятеля. К тому времени мужчины распили ножовкой 16 метров трубопровода. Позже они признались, что планировали вывезти демонтированную магистраль на легковом автомобиле и сдать в пункт приема металлолома. Однако вместо этого им пришлось отправиться в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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