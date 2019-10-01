В Кузбассе капитально отремонтировали оживленную трассу
В Кузбассе капитально отремонтировали участок оживленной трассы Кемерово - Яшкино - Тайга. Его протяженность составляет четыре километра.
Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, ремонт был выполнен в рамках нацпроекта. Дорога пролегает между Тайгой и поселком Яшкино и ранее неоднократно вызывала нарекания жителей окрестных поселков. Участок магистрали был отсыпан щебенкой и пролегал по болотистой местности. Дорога то и дело проседала, а летом на ней наблюдалось сильное запыление.
- Работы начались в 2019 году, - рассказали в администрации области. - Подрядчики осушили земельное полотно, очистили участок от поросли, чтобы в дальнейшем избежать деформации и вспучивания дорожного полотна, придать ему дополнительную устойчивость.
Комиссия отремонтированный участок уже приняла. В 2020 году запланировано отремонтировать еще шесть километров дороги Кемерово - Яшкино - Тайга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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