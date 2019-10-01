Опасная «молочка»: на кузбасском заводе обнаружили фальсификат и просрочку

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-01T10:01:56+03:00

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявили на одном из кузбасских молокоперерабатывающих заводов, расположенных в Тяжинском районе, грубые нарушения. Установлено, что предприятие изготавливало фальсифицированную продукцию.

Пробы продукции, отобранные в результате провери, были иссдодованы в лаборатории. Анализ показал, что в пробах питьевого ультрапастеризованного молока содержится стигмастерин, кампестерин и бета-ситостерин, что свидетельствует о фальсификации и присутствии растительных жиров.Это является нарушением технических условий Таможенного Союза. Кроме того, на складах была обнаружена молочная продукция с истекшим сроком годности и плесенью.

Как сообщили в ведомстве, она будет утилизирована. Также будет решаться вопрос о привлечении предприятия к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU