Губернатор Кузбасса стал Почетным гражданином Нерюнгринского района

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-01T10:25:51+03:00

Звание Почетного гражданина Сергею Цивилеву присвоили за вклад в развитие Нерюнгринского района

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев получил звание Почетного гражданина Нерюнгринского района. По его собственному решению выплата, которая полагается за это звание, будет перечисляться на счет гимназии №1 города Нерюнгри.

Сергей Цивилев накануне празднования Дня Нерюнгринского района, что в Якутии, был удостоен звания Почетного гражданина. это звание было присвоено за достижения, способствующие развитию республики, высокий профессионализм, выдающиеся заслуги в угольной промышленности, достижение успехов в эффективности производства, значительный вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района.

Помимо нагрудного знака, удостоверения и ленты «Почетный гражданин» муниципального образования «Нерюнгринский район» Сергею Цивилеву полагается выплата за звание. Глава Кузбасса решил, что эта премия должна пойти на развитие гимназии №1 города Нерюнгри.

К слову, звание Почетного гражданина присваивают только одному человеку в год, в канун празднования Дня Нерюнгринского района.

ИСТОЧНИК KP.RU