Губернатор Кузбасса стал Почетным гражданином Нерюнгринского района
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев получил звание Почетного гражданина Нерюнгринского района. По его собственному решению выплата, которая полагается за это звание, будет перечисляться на счет гимназии №1 города Нерюнгри.
Сергей Цивилев накануне празднования Дня Нерюнгринского района, что в Якутии, был удостоен звания Почетного гражданина. это звание было присвоено за достижения, способствующие развитию республики, высокий профессионализм, выдающиеся заслуги в угольной промышленности, достижение успехов в эффективности производства, значительный вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района.
Помимо нагрудного знака, удостоверения и ленты «Почетный гражданин» муниципального образования «Нерюнгринский район» Сергею Цивилеву полагается выплата за звание. Глава Кузбасса решил, что эта премия должна пойти на развитие гимназии №1 города Нерюнгри.
К слову, звание Почетного гражданина присваивают только одному человеку в год, в канун празднования Дня Нерюнгринского района.
ИСТОЧНИК KP.RU