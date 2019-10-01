2019-10-01T10:25:51+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса стал Почетным гражданином Нерюнгринского района

Звание Почетного гражданина Сергею Цивилеву присвоили за вклад в развитие Нерюнгринского района
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Губернатор Кузбасса стал Почетным гражданином Нерюнгринского района. ФОТО: УК "Колмар"Губернатор Кузбасса стал Почетным гражданином Нерюнгринского района. ФОТО: УК "Колмар"
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев получил звание Почетного гражданина Нерюнгринского района. По его собственному решению выплата, которая полагается за это звание, будет перечисляться на счет гимназии №1 города Нерюнгри.

Сергей Цивилев накануне празднования Дня Нерюнгринского района, что в Якутии, был удостоен звания Почетного гражданина. это звание было присвоено за достижения, способствующие развитию республики, высокий профессионализм, выдающиеся заслуги в угольной промышленности, достижение успехов в эффективности производства, значительный вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района.

Помимо нагрудного знака, удостоверения и ленты «Почетный гражданин» муниципального образования «Нерюнгринский район» Сергею Цивилеву полагается выплата за звание. Глава Кузбасса решил, что эта премия должна пойти на развитие гимназии №1 города Нерюнгри.

К слову, звание Почетного гражданина присваивают только одному человеку в год, в канун празднования Дня Нерюнгринского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посетителей торгового центра «Радуга» эвакуировали в Кемерове
Опасная «молочка»: на кузбасском заводе обнаружили фальсификат и просрочку
В Кузбассе девятый месяц не могут найти молодого мужчину
Россельхозбанк присоединился к Системе быстрых платежей
В Кузбассе капитально отремонтировали оживленную трассу
Попилили трубопровод: трое кемеровчан срезали 16 метров трубы
Место для нового скейт-парка кемеровчане выберут сами
Скорый поезд до Москвы будет ходить через Новокузнецк и Междуреченск
Легковой автомобиль в кузбасском городе пострадал из-за мусорных контейнеров
Деньги не пахнут: предпринимательница лишилась 40 флаконов туалетной воды
Кузбассовцам предлагают усыновить питомцев
Кареглазого мужчину с красным ведром разыскивают в Кузбассе
Кузбассовец подделал документы ради получения ипотеки в 2 000 000 рублей