Посетителей торгового центра «Радуга» эвакуировали в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-01T12:01:20+03:00

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Утром 1 октября в популярном торговом центре «Радуга» на проспекте Шахтеров раздался сигнал пожарной тревоги. Оповещатели сработали в 11.15.

Об эвакуации персонала и посетителей торгового центра первыми сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, персонал и посетителей в срочном порядке вывели на улицу.

При этом в ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что сигнал о происшествии к ним не поступал. Пользователи предположили, что тревога была учебной и организовывалась для проверки системы пожарной безопасности. Правда, многие высказались о том, что кузбассовцы неправильно ведут себя в таких ситуациях. «Мне нравится реакция нашего народа на эвакуацию. Вышли и стоим у входа. Максимум в паре метров от здания», - отметил один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU