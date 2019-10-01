Кемеровчанка за чужой счет организовала турне по злачным заведениям
Жительница Кемерова решила устроить себе банкет за чужой счет и покататься по ночным клубам города. За это она пойдет под суд.
К полицейским областного центра обратился 35-летний местный житель, который сообщил о том, что неизвестная похитила у него мобильный телефон и банковскую карту. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемую удалось задержать. Ею оказалась ранее судимая 30-летняя местная жительница. Как выяснилось, она похитила у мужчины ценные вещи, находясь с ним в одной компании знакомых.
- Украденный гаджет злоумышленница сдала в ломбард, а на вырученные деньги приобрела по букету цветов для мамы и сестры, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Далее кемеровчанка в течение ночи посетила три ночных клуба, где расплачивалась за развлечения с помощью чужой банковской карты.
Против женщины возбудили уголовное дело. За мошенничество ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU