Новокузнечанин обвинил сына в тунеядстве и поплатился жизнью

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-01T14:02:20+03:00

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Житель Новокузнецка скончался в результате конфликта со своим сыном. От отпрыска он получил смертельный удар ножом в грудь.

Инцидент произошел в январе текущего года. Как установило следствие, 32-летний мужчина со своим 59-летним отцом распивали спиртное у себя дома. Во время застолья пожилой родственник начал высказывать претензии сыну, что тот нигде не работает и живет за его счет. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, во время которого сын ударил своего отца ножом. Интересно, что после случившегося они смогли выпить еще алкоголя.

- Утром сын обнаружил, что отец не подает признаков жизни, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего. Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Приговором суда мужчине назначено девять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU