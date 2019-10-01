СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-01T14:10:45+03:00

В Прокопьевске по дороге из школы пропала 12-летняя девочка Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Прокопьевске по дороге из школы пропала 12-летняя девочка. Ребенка отыскали полицейские и вернули родителям.

В дежурную часть полиции обратились родители 12-летней школьницы, которая вовремя не вернулась с уроков. Изначально они пробовали отыскать девочку сами, но потом все же обратились с стражам правопорядка.

Полицейские незамедлительно организовали поиски. Патрули искали ребенка по дворам и улицам, сотрудники ПДН опрашивали одноклассников и обследовали возможные места появления юной прокопчанки.

-В результате несовершеннолетняя была найдена. Она находилась в гостях у своего знакомого, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Инспекторы ПДН провели со школьницей профилактическую беседу и доставили ее по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU