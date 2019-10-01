В Прокопьевске по дороге из школы пропала 12-летняя девочка
В Прокопьевске по дороге из школы пропала 12-летняя девочка. Ребенка отыскали полицейские и вернули родителям.
В дежурную часть полиции обратились родители 12-летней школьницы, которая вовремя не вернулась с уроков. Изначально они пробовали отыскать девочку сами, но потом все же обратились с стражам правопорядка.
Полицейские незамедлительно организовали поиски. Патрули искали ребенка по дворам и улицам, сотрудники ПДН опрашивали одноклассников и обследовали возможные места появления юной прокопчанки.
-В результате несовершеннолетняя была найдена. Она находилась в гостях у своего знакомого, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Инспекторы ПДН провели со школьницей профилактическую беседу и доставили ее по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU