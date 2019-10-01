Жительница Кузбасса ударила ножом избившего ее супруга

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-01T14:43:53+03:00

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В Кузбассе молодая девушка нанесла несколько ударов ножом супругу, который избивал ее. Мужчину спасли прибывшие на место врачи скорой помощи.

Летом молодая семья возвращалась домой из гостей. Мужчина был пьян. Когда девушка решила пойти спать, супруг начал провоцировать конфликт: задирал жену, не давая той уснуть. Началась ссора, во время которой мужчина ударил супругу по лицу. Защищаясь, она схватила нож и воткнула его в живот мужа.

Понимая, что сделала что-то ужасное, девушка вызвала скорую помощь. Мужчину удалось спасти. А супругой занялись сотрудники полиции.

- В отношении 17-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU