2019-10-01T14:46:28+03:00
Происшествия

Телефон или жизнь: кузбассовец угрожал убить женщину за мобильный

Стоимость гаджета – 10 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец угрожал убить женщину за мобильныйКузбассовец угрожал убить женщину за мобильныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе мужчина похитил мобильный телефон у женщины, при этом угрожая ей расправой. Общая сумма украденного – 10 тысяч рублей.

Ночью в полицию Березовского обратилась молодая женщина. Она рассказала, что неизвестный напал на нее в подъезде и, угрожая убийством, похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства разыскали преступника. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Возвращаясь домой, мужчина приметил на улице одиноко идущую женщину с мобильным телефоном в руках. Он преследовал свою жертву до самого подъезда, где напал на нее и совершил преступления. Похищенный гаджет мужчина оставил себе.

– В настоящее время в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Похищенный телефон сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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