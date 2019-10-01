Подержанные московские трамваи приехали в Кемерово

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-01T15:58:15+03:00

Первые пять вагонов уже в городе, а скоро привезут еще пять

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Пять трамваев на тралах привезли из Москвы в Кемерово. В скором времени в областной центр прибудут еще пять вагонов.

Во вторник, 21 октября, в Кемерово прибыли пять трамваев. Их доставили на тралах из Москвы, где вагоны служили около десяти лет. Однако они находятся в исправном состоянии и в скором времени выйдут на линии Кемерова.

- Сейчас вагоны проверяют на комплектность, работоспособность, и скоро московские трамваи будут выпущены на линию, - отметил пресс-секретарь Кемеровской энерготранспортной компании Максим Гончаренко.

Тралы же, разгрузившись, сразу отправились обратно, в Москву. Им предстоит доставить в Кемерово еще пять трамваев.

Напомним, московские трамваи переданы Кузбассу правительством Москвы безвозмездно по соглашению. Всего в регион прибудет 30 вагонов: по 10 для Новокузнецка и Кемерова, шесть – для Прокопьевска и четыре для Осинников.

ИСТОЧНИК KP.RU