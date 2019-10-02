Жители аварийных домов в Киселевске получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 03:04 2019-10-02T05:56:16+03:00

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В Киселевске горожане, проживавшие раньше в аварийном жилье, получили ключи от новых квартир. В общей сложности удалось переселить 21 семью.

Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, одна из главных целей властей - создание комфортных условий для проживания людей. Программ по переселению существует несколько, в этом году появилась еще одна - адресная программа по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу.

- Реализация программы рассчитана на семь лет. Удалось привлечь значительные федеральные средства. Мы работаем совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования, - рассказал глава региона.

Первые контракты на приобретение муниципалитетом уже заключены. На 2019 год Киселевский городской округ получит 236,4 миллиона рублей для переселения граждан из 160 квартир в 15 аварийных многоквартирных домах.

Ну а пока квартиры в кирпичных новостройках получила 21 семья. Здесь установлено все необходимое - металлические входные двери, пластиковые окна, электросчетчики, приборы учета горячей и холодной воды, электропечи, сантехника, пожарные извещатели.

ИСТОЧНИК KP.RU