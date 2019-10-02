В Кузбассе начали производить пряники с углем

СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-02T06:11:06+03:00

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В селе Елыкаево Кемеровского района запустили производство необычной продукции - угольных пряников. Кулинарный шедевр посвящен грядущему 300-летию Кузбасса.

Пусть жителей не пугает черный цвет пряников - для их изготовления используют классические ингредиенты - муку, воду, сахар и повидло. А черный цвет хлебобулочному изделию придает готовый активированный уголь, который специально предназначен для использования в кулинарии.

- На продажу наши хлебопеки делают юбилейные пряники с яблочным повидлом, на заказ предлагают с кедровым орехом и медом, которые часто покупают в качестве подарка, - рассказали в пресс-службе Кемеровского района.

В основном продукция доступна жителям сел Елыкаево и Мазурово, а также города Кемерово.

Интересно, что это далеко не первая «угольная» продукция в Кузбассе. Та же Елыкаевская пекарня в прошлом году представила на агропромышленном форуме свой хлеб «Богатырский» - черный батон и получила диплом второй степени.

Также кузбассовцы в свое время имели возможность оценить черные бургеры и угольное мороженое.

ИСТОЧНИК KP.RU