В Кузбассе начали производить пряники с углем
В селе Елыкаево Кемеровского района запустили производство необычной продукции - угольных пряников. Кулинарный шедевр посвящен грядущему 300-летию Кузбасса.
Пусть жителей не пугает черный цвет пряников - для их изготовления используют классические ингредиенты - муку, воду, сахар и повидло. А черный цвет хлебобулочному изделию придает готовый активированный уголь, который специально предназначен для использования в кулинарии.
- На продажу наши хлебопеки делают юбилейные пряники с яблочным повидлом, на заказ предлагают с кедровым орехом и медом, которые часто покупают в качестве подарка, - рассказали в пресс-службе Кемеровского района.
В основном продукция доступна жителям сел Елыкаево и Мазурово, а также города Кемерово.
Интересно, что это далеко не первая «угольная» продукция в Кузбассе. Та же Елыкаевская пекарня в прошлом году представила на агропромышленном форуме свой хлеб «Богатырский» - черный батон и получила диплом второй степени.
Также кузбассовцы в свое время имели возможность оценить черные бургеры и угольное мороженое.
ИСТОЧНИК KP.RU