«Вы попрошайка»: коллектор заплатит за оскорбление жительницы Кузбасса

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-02T06:16:26+03:00

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Микрофинансовая компания поплатится за то, что коллектор оскорблял по телефону должницу. Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.

Кемеровчанка взяла кредит в микрофинансовой организации «Вэббанкир». Вовремя вернуть долг женщина не смогла, и после этого ей пришлось столкнуться с грубостью коллекторов. Очередной разговор должница записала, сделала распечатку звонков и обратилась в правоохранительные органы. Оказалось, что коллектор не стеснялся в выражениях, выбивая долг. «Вы попрошайка...», «Я скажу рот закрыть и вы будете закрывать рот», «быдлятская натура», - такие выражения позволял себе коллектор. Подтвердилось и то, что звонили именно из ООО МФК «Вэббанкир».

- По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», ООО МФК «Вэббанкир» было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU