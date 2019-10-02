СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-02T08:20:33+03:00

Один из них лишился груза [видео]

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Серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей произошла 1 октября на кузбасской трассе. Здесь столкнулись Scania и ГАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/735322" frameborder="0"></iframe> Два грузовика столкнулись на кузбасской трассе.Видео: Instagram/nvkzdtp

Последствия дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали два грузовых автомобиля, очевидцы сняли на камеру и выложили в социальных сетях. На записи видно, что «ГАЗель» серьезно пострадала: кузов снят, а груз, который находился в нем, разлетелся. К слову, «ГАЗель» перевозила краску, и она разлилась по дороге. У второго автомобиля пострадала передняя часть.

- ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. – В результате ДТП причинен материальный ущерб, пострадавших нет.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель автомобиля Scania нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU