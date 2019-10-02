Фотографии с крысой в гречке и червячками в супе прокомментировали в КИФСИН

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-02T09:23:48+03:00

С найденными червячками в супе в КИ ФСИНе согласились, а вот крыса в гречке оказалась "не их". ФОТО: архив КП.

Грызун в крупе не имеет отношения к институту

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В пресс-службе Кузбасского института ФСИН России прокомментировали фотографии с грызуном в гречке и червями в супе.

- Фотография грызуна в пакете с крупой не имеет никакого отношения к Кузбасскому институту ФСИН России, поскольку все крупы на складе нашей образовательной организации хранятся в пластиковых бочках с плотно закрывающимися крышками, - заявили представители пресс-службы КИФСИН.

Факт же обнаружения личинок жука в крупе подтвердили. В пресс-службе отметили, что с момента, когда личинки были обнаружены, в меню курсантов внесли изменения, а все продукты, которые могли вызвать подозрение, были изъяты. Это - шесть видов круп, которые входили в рацион курсантов.

- Проведена работа по заключению договора на проведение экспертизы круп. До получения результатов экспертизы эти продукты применяться в пищу не будут, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, поставщику круп предъявлена претензия по качеству товара и достигнута договоренность на замену пораженной партии товара.

Сейчас на складе, где хранились крупяные запасы, проводится санитарная обработка.

ИСТОЧНИК KP.RU