2019-10-02T12:41:50+03:00
Общество

Турист привез из Вьетнама в Кемерово редкий коралл

Однако разрешения на его перевозку у туриста не оказалось
Екатерина РОМАНОВА
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Турист привез из Вьетнама в Кемерово редкий коралл. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможни.Турист привез из Вьетнама в Кемерово редкий коралл. ФОТО: пресс-служба Кемеровской таможни.
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Редкий коралл обнаружили кемеровские таможенники в багаже одного из туристов. Кемеровчанин прилетел с отдыха из Вьетнама и привез с собой коралл, однако сертификата на перевозку у него не было.

Кемеровчанин вернулся из отпуска во Вьетнаме, и в его багаже сотрудники таможни обнаружили редкий коралл. Для перевозки кораллов необходимо специальное разрешение, однако у мужчины оно отсутствовало. Турист объяснил это тем, что нашел сувенир на берегу моря. Сейчас коралл направлен на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление Новосибирска. Именно там должны определить, относится ли он к отряду мадрепоровых.

- Это уже второй случай ввоза кораллов, зарегистрированный Кемеровской таможней, - рассказал заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни Вячеслав Власов. - Весной 2019 года турист из Таиланда пытался провезти через границу необычный сувенир. В результате чего в отношении правонарушителя были возбуждены административные дела за незадекларированный товар и вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.

Аналогичное наказание ждет и туриста из Вьетнама, если редкое происхождение коралла подтвердится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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