Семеро кузбассовцев в лаборатории приготовили килограмм наркотической соли

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-02T11:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области завершили расследование по делу банды наркоторговцев. Группировка занималась производством и сбытом синтетических наркотиков.

В группировку вошло семь человек. Все они работали друг с другом удалено и были раскиданы по всему Кузбассу, а общались через интернет. Наркотические средства готовились в лаборатории в Яшкино, а сбывали продукцию через закладки. Злоумышленникам удалось охватить такие города как Кемерово, Новокузнецк, Белово и Прокопьевск, Яшкинский район. Лидер группировки проживал в Новосибирске и после того, как попался, начал активно сотрудничать с полицией.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность членов преступного сообщества и созданной ими в Яшкинском районе нарколаборатории, где было изъято около одного килограмма изготовленной синтетической «соли», - сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Сейчас дело наркоторговцев рассматривается в суде и максимальной мерой наказания может стать пожизненное заключение в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU