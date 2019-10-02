2019-10-02T11:47:27+03:00
Происшествия

Семеро кузбассовцев в лаборатории приготовили килограмм наркотической соли

Банда наркоторговцев задержана и предстанет перед судом
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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Семеро кузбассовцев в лаборатории приготовили килограмм наркотической соли. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Семеро кузбассовцев в лаборатории приготовили килограмм наркотической соли. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кемеровской области завершили расследование по делу банды наркоторговцев. Группировка занималась производством и сбытом синтетических наркотиков.

В группировку вошло семь человек. Все они работали друг с другом удалено и были раскиданы по всему Кузбассу, а общались через интернет. Наркотические средства готовились в лаборатории в Яшкино, а сбывали продукцию через закладки. Злоумышленникам удалось охватить такие города как Кемерово, Новокузнецк, Белово и Прокопьевск, Яшкинский район. Лидер группировки проживал в Новосибирске и после того, как попался, начал активно сотрудничать с полицией.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность членов преступного сообщества и созданной ими в Яшкинском районе нарколаборатории, где было изъято около одного килограмма изготовленной синтетической «соли», - сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Сейчас дело наркоторговцев рассматривается в суде и максимальной мерой наказания может стать пожизненное заключение в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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