Новокузнецкого Чегевару закрыли на сорок суток

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-02T12:09:35+03:00

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В Новокузнецке на сорок суток закрыли бар-кофе CHEGUEVARA. Одна из причин применения таких мер – нарушения санэпидемнорм.

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе-баре не было раздельных туалетных комнат для персонала и посетителей, не отремонтирован пол за барной стойкой, на складе и обеденном зале, а также отсутствует гардеробная для верхней одежды.

Кроме того, оборудование, предназначенное для розлива напитков, не промывалось ежедневного, как того требует санпин. Это угрожает жизни и здоровью посетителей.

– Судья признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Бар-кофе был закрыт на сорок суток, – комментируют в УССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU