2019-10-02T12:21:09+03:00
Общество

В Кузбассе нашли нелегальных людей

На трассе «Новокузнецк-Междуреченск» полиция поймала незаконных мигрантов
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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В Кузбассе нашли нелегальных людейВ Кузбассе нашли нелегальных людейФото: Кирилл ЧАЩИН
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Во время проверки дорожного движения на междугородней трассе полиция обнаружила незаконных иностранных гостей.

В Беловском районе сотрудники полиции заметили машину с нерусскими госномерами. В машине находилось семь иностранцев. В ходе проверки документов полиция обнаружила, что двое из них нарушают миграционный закон.

- Нелегалы были доставлены для разбирательства в отдел полиции, где в отношении них сотрудники подразделения по вопросам миграции составили протоколы по признакам правонарушений, - сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Заграничные гости обвиняются в нарушении правил въезда в страну и в незаконном нахождении на территории России без гражданства. Мигрантов ждет наказание штрафом в размере пяти тысяч рублей и, возможно, их вышлют из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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