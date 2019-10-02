В Кузбассе нашли нелегальных людей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-02T12:21:09+03:00

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Во время проверки дорожного движения на междугородней трассе полиция обнаружила незаконных иностранных гостей.

В Беловском районе сотрудники полиции заметили машину с нерусскими госномерами. В машине находилось семь иностранцев. В ходе проверки документов полиция обнаружила, что двое из них нарушают миграционный закон.

- Нелегалы были доставлены для разбирательства в отдел полиции, где в отношении них сотрудники подразделения по вопросам миграции составили протоколы по признакам правонарушений, - сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Заграничные гости обвиняются в нарушении правил въезда в страну и в незаконном нахождении на территории России без гражданства. Мигрантов ждет наказание штрафом в размере пяти тысяч рублей и, возможно, их вышлют из России.

ИСТОЧНИК KP.RU