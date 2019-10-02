2019-10-02T12:37:26+03:00
Происшествия

Жертва финансовой пирамиды из Кузбасса снова попалась на удочку мошенников

Она выплатила аферистам 350 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Жертва финансовой пирамиды из Кузбасса снова попалась на удочку мошенниковЖертва финансовой пирамиды из Кузбасса снова попалась на удочку мошенниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе местная жительница отдала аферистам 350 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию, якобы предназначенную обманутым вкладчикам финансовой пирамиды.

В полицию Юрги обратилась женщина. Она рассказала, что ей позвонили и сообщили, будто она как обманутый вкладчик финансовой пирамиды может получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Однако для того, чтобы забрать деньги, женщина должна оплатить специальный налог и услуги юридического сопровождения. Потерпевшая согласилась на эти условия. Достала все накопленные средства и даже взяла кредит, чтобы перевести деньги мошенникам.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленницы. Следователем полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступнице грозит до шести лет лишения свободы, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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