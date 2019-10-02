Житель Кузбасса угнал автомобиль ради возлюбленной

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-02T14:04:35+03:00

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Полиция закончила расследование в отношении 23-летнего кузбассовца, который угнал машину, чтобы доехать до своей девушки.

В июне этого года в полицию обратился мужчина, у которого угнали автомобиль прямо с парковки возле работы. В ходе поисков угонщика нашли в деревне Смолино Кемеровского района. Мужчина признался: он угнал автомобиль ради того, чтобы доехать до своей возлюбленной.

Помимо того, что парень увел машину у хозяина, несостоявшийся угонщик съехал в канаву и повредил колеса и дверцы автомобиля.

- На нарушителя сотрудниками ГИБДД был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Кроме того, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, - рассказывает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Сейчас дело направили в суд, и молодой человек может сесть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU