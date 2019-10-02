2019-10-02T14:23:11+03:00
Общество

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Певицы опаздывает на свой концерт из-за долгой дороги
Екатерина РОМАНОВА
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Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час. ФОТО: Instagram Ольги Бузовой.Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час. ФОТО: Instagram Ольги Бузовой.
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Концерт популярной певицы Ольги Бузова начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час.Видео: Instagram Ольги Бузовой.

Ольга Бузова еще вчера была в Южно-Сахалинске, а сегодня она уже прилетела в Новосибирск. Долгий перелет и не менее долгий переезд из Новосибирска в Новокузнецк утомил Бузову, однако больше всего она переживала за своих поклонников и за то, что из-за долгой дороги пришлось перенести начало концерта.

- Летели пять часов, сейчас едем пять-шесть часов… Так что концерт начнем не раньше восьми, - сообщила исполнительница в своем Instagram. – Так что собирайтесь к восьми, мы вас ждем!

Отметим, что, если верить ресурсам по продаже билетов на шоу, перед концертом остались непроданными чуть больше 20 билетов, а их стоимость начинается от 1800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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