Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузова начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час.Видео: Instagram Ольги Бузовой.
Ольга Бузова еще вчера была в Южно-Сахалинске, а сегодня она уже прилетела в Новосибирск. Долгий перелет и не менее долгий переезд из Новосибирска в Новокузнецк утомил Бузову, однако больше всего она переживала за своих поклонников и за то, что из-за долгой дороги пришлось перенести начало концерта.
- Летели пять часов, сейчас едем пять-шесть часов… Так что концерт начнем не раньше восьми, - сообщила исполнительница в своем Instagram. – Так что собирайтесь к восьми, мы вас ждем!
Отметим, что, если верить ресурсам по продаже билетов на шоу, перед концертом остались непроданными чуть больше 20 билетов, а их стоимость начинается от 1800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU