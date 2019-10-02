«Готов заплатить из своих денег»: глава Новокузнецка предложил вознаграждение за граффитиста

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-02T17:02:32+03:00

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о том, что готов лично поблагодарить и выплатить вознаграждение тому, кто приведет к нему граффитиста.

Любитель писать три буквы краской из баллончика на зданиях и заборах испортил очередной фасад дома. Мэр Новокузнецка отметил, что теперь нужно будет каким-то образом избавляться от надписи: заново перекрасить стену или поверх каракулей нарисовать художественное граффити. Сергей Кузнецов отметил, что это в любом случае потребует финансовых вложений. Вот и получается, что рисовальщик ворует деньги из городского бюджета.

- Давайте объявим вознаграждение тому, кто расскажет, кто все это делает. Я готов заплатить из своих денег и поблагодарить лично, - отметил Сергей Кузнецов. - Пусть приведут за руку того, кто это сделал, а то у нас уже весь город начал погружаться в эти BSK.

Отметим, что в Новокузнецке на протяжении нескольких лет проводятся фестивали граффити. На них уличным художникам отдаются стены домов и трансформаторных будок, арки и ограждения. Сегодня в городе уже появилась настоящая галерея граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU